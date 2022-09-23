Кремль считает переговоры с Украиной востребованными

Но предпосылок для них нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей Москвы.

"Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", - уточнил при этом кремлевский спикер, которого цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, несколько месяцев назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, а затем заявила, что собирается решать проблемы на поле боя.

"Реакцию нашего президента вы хорошо знаете", - заключил пресс-секретарь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

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