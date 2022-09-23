ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль считает переговоры с Украиной востребованными

13:46
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Но предпосылок для них нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей Москвы.

Лавров описал происходящее на Украине с 2014 года словом "безнаказанность"
Китай решил не оставаться безучастным наблюдателем конфликта на Украине

"Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", - уточнил при этом кремлевский спикер, которого цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, несколько месяцев назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, а затем заявила, что собирается решать проблемы на поле боя.

"Реакцию нашего президента вы хорошо знаете", - заключил пресс-секретарь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.