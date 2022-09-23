С Гарика Сукачева взыскали более 514 тыс. рублей долгов по ЖКХ

А также - пеню в размере 15 тысяч
Таганский районный суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева свыше 514 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Решением от 21 сентября иск ТСЖ "Арт-Хаус" к Сукачеву И. И. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени и компенсации судебных расходов удовлетворен частично. С Сукачева взыскана задолженность в пользу ТСЖ "Арт-Хаус" по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 723 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется при этом, что также с музыканта взыскана пеня в размере 15 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 8,497 рублей.
Сам рок-исполнитель пока никак не комментировал эту информацию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"