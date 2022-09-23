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С Гарика Сукачева взыскали более 514 тыс. рублей долгов по ЖКХ

13:59
  • пятница
  • 23 сентября 2022

А также - пеню в размере 15 тысяч

Таганский районный суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева свыше 514 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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"Решением от 21 сентября иск ТСЖ "Арт-Хаус" к Сукачеву И. И. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени и компенсации судебных расходов удовлетворен частично. С Сукачева взыскана задолженность в пользу ТСЖ "Арт-Хаус" по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 723 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется при этом, что также с музыканта взыскана пеня в размере 15 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 8,497 рублей.

Сам рок-исполнитель пока никак не комментировал эту информацию.

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