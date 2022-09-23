На заправке в Москве кассира обманули на 5 тысяч рублей (видео)

Кадры появились в соцсетях

Обман на 5 тысяч рублей или обычная невнимательность. В соцсетях появились кадры, снятые на заправке на 2-ой Пугачёвской улице.

Покупатель протягивают кассиру купюру в 5 тысяч рублей. Но не отдаёт её. Начинает копаться в кошельке, якобы в поисках мелочи. Потом неожиданно роняет монету, чтобы отвлечь внимание. За это время кассир, полагая, что деньги уже получил, не подозревая подвоха, начал отсчитывать сдачу. В итоге покупатель, не заплатив ни копейки, удалился с товаром и даже небольшой выручкой.

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