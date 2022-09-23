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Лукашенко признался, что никогда не ел гамбургеры

14:15
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Советы по правильному питанию от президента Белоруссии

Президент Белоруссии заявил, что никогда не пробовал гамбургеры.

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"Чизбургер или гамбургер... Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что в стране с точки зрения питания "все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб".

Как уточнил Лукашенко, употреблять в пищу следует обычную еду, продукты, которые растут на родной земле.

"В этом году больше 8 миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать", - заключил он.

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