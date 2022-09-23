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Путин обсудил с Совбезом вопросы патриотического воспитания

14:41
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Совещание прошло в формате видеосвязи

Организацию работы по нравственному, патриотическому воспитанию сегодня обсудил Владимир Путин с постоянными членами Совбеза России.

Президент провёл совещание по видеосвязи из Кремля. Участие приняли глава правительства, спикеры обеих палат парламента, министры просвещения и внутренних дел, а также руководители силовых ведомств, передает "ТВ Центр".

"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения", - сказал Путин.

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