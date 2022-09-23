Путин оценил мужество освещающих СВО журналистов

Президент отметил высокую компетентность военных корреспондентов

Журналисты, освещающие события специальной военной операции на Украине, демонстрируют мужество и профессионализм, отметил президент России. Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XXVI форума журналистов "Вся Россия – 2022".

"Отмечу, что впервые в работе форума принимают участие ваши коллеги из народных республик Донбасса. Освещая события специальной военной операции, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг", - сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, встречи форума отличаются содержательной повесткой, солидным представительством СМИ, широкой палитрой тем. Это мероприятие предоставляет отличную возможность для общения с единомышленниками, обмена позитивным опытом, укрепления деловых и личных контактов.

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