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Роспотребнадзор: Россия избежала распространения оспы обезьян

16:34
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Эпидситуация остается на строгом контроле

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что пациента, у которого был выявлен второй в России случай оспы обезьян, выписали из больницы.

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"Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в России удалось избежать распространения болезни. Эпидситуация по оспе обезьян остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку, а также - от человека к человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует, как и специфической профилактики.

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