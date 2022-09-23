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Назван размер средней страховой пенсии в 2023 году

14:42
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Она вырастет более чем на 4%

Назван размер средней страховой пенсии в России в 2023 году. По прогнозам, на конец будущего года он составит 19 823 рубля, увеличившись за год на 4,4%.

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В соответствии с прогнозом, размер средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 21 862 рубля, что означает рост на 4,8% за год. Социальная пенсия в среднем вырастет на 3,3%, до 12 561 рубля.

Согласно документу, который приводит РИА Новости, среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2023 году 1921 рубль. В 2024 году выплата увеличится до 2153 рублей, а в 2025 году – до 2306 рублей.

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