Эрдоган заявил о поиске альтернативы карте "Мир"

Турция "рассматривает варианты"

Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, на которого ссылается РИА Новости.

"Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", - сказал турецкий лидер.

Ранее стало известно, что турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживание российских карт "Мир" из-за угрозы санкций со стороны США.

В пресс-службе платежной системы это прокомментировали так: прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.

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