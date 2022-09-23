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Эрдоган заявил о поиске альтернативы карте "Мир"

14:35
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Турция "рассматривает варианты"

Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, на которого ссылается РИА Новости.

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"Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", - сказал турецкий лидер.

Ранее стало известно, что турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживание российских карт "Мир" из-за угрозы санкций со стороны США.

В пресс-службе платежной системы это прокомментировали так: прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.

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