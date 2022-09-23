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Госпитализированного с ковидом Бурунова выписали

14:46
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Состояние стабильное

Актер Сергей Бурунов, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Анастасию Сайфулину.

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"Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала она.

Ранее сообщалось, что, несмотря на положительный результат теста, Бурунов решил лечиться дома, однако вскоре ему стало хуже.

Бурунов известен как актер дубляжа (голос Леонардо Ди Каприо), а также по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы.

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