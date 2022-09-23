Госпитализированного с ковидом Бурунова выписали

Состояние стабильное

Актер Сергей Бурунов, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Анастасию Сайфулину.

"Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится", - сказала она.

Ранее сообщалось, что, несмотря на положительный результат теста, Бурунов решил лечиться дома, однако вскоре ему стало хуже.

Бурунов известен как актер дубляжа (голос Леонардо Ди Каприо), а также по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы.

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