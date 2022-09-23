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Россия предостерегла Пакистан от поставок оружия Украине

15:22
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Такие поставки будут иметь последствия

Поставки Пакистаном вооружения на Украину будут иметь негативные последствия для отношений Москвы и Исламабада. Такое заявление сделал в пятницу, 23 сентября, посол России в Индии Денис Алипов.
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Дипломат подтвердил, что российская сторона видела сообщения о якобы получении Украиной боеприпасов от Пакистана. Официального подтверждения этой информации не было.

Алипов подчеркнул, что Москва воспринимает эти сообщения очень серьезно, хотя неизвестно, "были ли какие-то разговоры с Пакистаном на эту тему".

Однако "такие факты и такие поставки, если они имеют место, будут иметь очень негативное влияние на наши связи и отношения с Пакистаном", в этом нет никаких сомнений, цитирует российского посла ТАСС.

Тем временем Киев вновь выражает недовольство поставками западного оружия. Украинские власти настаивают на получении танков американского и германского производства, однако Вашингтон и Берлин не спешат удовлетворить это требование. В частности, Германия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2 без консультаций со своими партнерами.

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