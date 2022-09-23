Неправильная идентичность: почему Запад мечтает о крахе России

Мир никогда не будет прежним, но не все готовы это принять

Как заявил Владимир Путин, Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, как бы об этом ни мечтали на Западе. А там мечтают. Который уже век подряд. Как известно, раз в сто лет Запад объединяется против русских. Чтобы, получив по полной, зализывать раны и собирать силы еще 100 лет. В процессе накопления этих сил работа по осуществлению мечт продолжается тихо, исподволь, в основном концентрируясь на программных статьях с обоснованием, почему русских не должно быть.

Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Эти слова российского президента вовсе не преувеличение. А сухая констатация исторических фактов. Так было, есть и будет. От средних веков, когда, по мнению прогрессивных европейцев, на Руси жили дикие, неправильные люди. До наших дней, когда на Западе пытаются отменить российский спорт, культуру, язык и в конечном итоге нас самих - русских как таковых.

"Это - давнишняя стратегия, которая превращалась в тактику реальных действий Запада. Причем есть исторические корни. Мы можем вспомнить притязания на нашу территорию и на наши природные богатства, аграрные или индустриальные, еще во времена нашествия Наполеона, во времена гитлеровской агрессии", - отмечает Сергей Засорин, директор международного центра педагогического образования МПГУ.

Развалить изнутри - давняя стратегия наших оппонентов. Которая сейчас в эпоху глобального продовольственного и производственного кризисов приобрела какую-то совсем уж изощренную форму. Когда однополярный мир трещит по швам, а ресурсы становятся жизненно-необходимой ценностью.

"Вы знаете, Россия богата природными ресурсами. Она является крупным производителем зерна, нефти, никеля, удобрений, огромного количества товаров, которые связаны со всей мировой экономикой. И, без сомнения, есть люди, которые смотрят на это и говорят: "Если бы мы могли каким-то образом развалить Россию, там были бы нажиты состояния, а триллионеры исчислялись бы десятками", - заявил Ричард Блэк, экс-сенатор, полковник армии США в отставке.

"Для стран Запада в этой ситуации очень важно, чтобы Россия потеряла сегодняшние притязания на новый полюс мировой геополитики в ситуации, когда разрушается однополярная мировая система, деградирует сегодня на глазах человечества коллективный Запад. Вот в этом смысле сегодня большая, мощная и влиятельная Россия Западу опасна", - продолжает Засорин.

А потому бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес предлагает "деимпериализировать" и "деколонизировать" Россию. Забывая, что подобной грабительской политики наша страна никогда не вела. Непонятно, кто и у кого позаимствовал "гениальную" идею, но синхронно с заявлениями бравого генерала Ходжеса правительственная комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе предлагает разделить нашу страну на несколько мелких государств.

Вот так в идеале должна выглядеть "деколонизированная" Россия. С десяток государств, преимущественно национальных. Которые еще и ведут междоусобные войны.

"Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма", - указал Владимир Путин.

Некогда богатейшую республику Советского Союза уже превратили в испытательный полигон. Прежде всего - для политических технологий. Поколение за поколением переформатируя сознание людей. Одновременно с этим шло размывание общей идентичности. "Разделяй и властвуй" - старый добрый принцип манипуляции. Который в 90-х пытались внедрить и в нашей стране, сея межнациональную рознь. Это, бесспорно, главный инструмент в арсенале тех, кто и сегодня хочет краха России.

И в авангарде этого процесса, бесспорно, всегда была Польша. Бывший президент Лех Валенса, видимо, заскучав на пенсии, теперь фонтанирует гениальными идеями. Одна из последних - русских слишком много. Маргарет Тэтчер же в 1991-ом, в Хьюстоне, сухо отметила: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек". Консервативная Британия и сегодня верна своим традициям.

"Несмотря на то, что страна по территории в 70 раз больше Соединенного Королевства, ее население превышает британское всего в два раза. Эти цифры и в лучшие времена не позволяют легко достичь гражданской солидарности, но сейчас, когда "метрополия" в слабом положении, чувство принадлежности к одной нации может быстро ослабнуть", - пишут местные СМИ.

Отсюда - экономическое и политическое давление на Россию. Отдельные западные политики предлагают бизнесменам и даже регионам "пряник" в виде снятия санкций и поддержки. Если они открыто выступят против политики федерального центра.

"Нужно изматывать Россию. Растягивать ее силы и тем выводить из равновесного состояния. Заставить ее распылить себя в стратегической конкуренции с помощью действий, которые непосредственно затрагивают ее уязвимости и используют слабости, подрывая текущие преимущества этой страны", - говорят западные аналитики.

Впрочем, на Западе готовы к диалогу. Правда, не со всеми. На неделе в Госдепе с помпой провели круглый стол, посвященный свободе слова. На почетном месте, рядом с официальным представителем внешнеполитического ведомства США, скромная девушка. В которой вряд ли кто-то узнает внесенную в список иноагентов Надежду Толоконникову. Ту самую, что в составе скандальных Pussy Riot отплясывала в Храме Христа Спасителя. А будучи глубоко беременной, участвовала в оргии в Биологическом музее. Это, мол, перфоманс такой. Эти люди со светлыми лицами по мнению Запада должны определять будущее нашей страны.

"Именно эти люди готовы продавать интересы своей страны. В России в настоящее время мы видим уникальную ситуацию высокой степени консолидации политических, бизнес-элит, интеллектуальных элит. Фактически сформировалось очень мощное ядро общество. Это, конечно, обескураживает Запад", - говорит Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

В чем нельзя отказать нашим противникам, так это в умении играть вдолгую. Обладая минимальными ресурсами, когда-то они колонизировали целые континенты. Грабили народы. Разрушали государства. И с тем, что мир уже никогда не будет прежним, им сложно смириться - это тоже своего рода их идентичность. Которая идет вразрез с нашей.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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