Исторический выбор: референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье продолжаются

Люди голосуют за мир и возможность говорить на родном языке

Продолжаются референдумы, где за свой исторический выбор - за мир, за возможность быть вместе с Россией, говорить на родном языке - голосуют жители Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Сегодня самый первый день. Сотрудники избиркомов приходят к людям на дом, открыты и мобильные пункты. А в целом голосование продлится пять дней.

Наблюдатели отмечают четкую организацию всех процедур. А еще - и это, конечно, самое важное - настроение людей, которые говорят, что сделать свой выбор им не помешают ни обстрелы ВСУ, ни провокации, ни абсолютно реальные угрозы украинских нацистов.

На "Аллее Будущего" атомщики выбирают СВОЕ будущее. На территории станции избирательных участков нет - это режимный объект. Для сотрудников подготовили мобильный пункт, где можно проголосовать сразу после смены. Сюда приходят и бывшие работники АЭС, в том числе те, кого украинский "Энергоатом" уволил за участие в шествии Бессмертного Полка 9 мая.

Вот, что говорят люди: "Я очень жду стабилизации ситуации, того, что дети будут обучаться на том языке, на котором хотят"; "Я хочу, чтоб в этом городе наступила тишина, чтобы наше градообразующие предприятия работали стабильно и все работники и жители знали точно, что завтра будет хорошее будущее".

Сегодня участковые комиссии с 8 утра совершают подомовые обходы. Проголосовать можно до 20:00. Бюллетени напечатаны с высокой степенью защиты от подделки. Есть водяные знаки. На каждом - печать и подписи двух членов комиссии. Опускать их будут в переносные ящики. Каждый вечер их содержимое будут помещать в сейф-пакеты, которые вскроют только 27 сентября при подсчете голосов.

Работники избиркомов посещают каждый дом по списку. Если кого-то не застали на месте, придут на следующий день еще раз. Возможность проголосовать будет у каждого.

"Потому что я русская и ей помру. Потому что я хочу блага для детей, для внуков", - говорит местная жительница.

На некоторых предприятиях проголосовать можно без отрыва от производства.

А вот еще немного из разговоров наших корреспондентов с местными жителями: "Все города тут еще при Потемкине строились. Тот же Херсон, Николаев, Екатеринослав - Днепропетровск, я вижу будущее только с Россией"; "Один из катализаторов, то, что происходило за эти 8 лет, вот эта вот героизация нацизма, сыграло свою роль. Мы выступаем за мир, за путь развития и за самоопределение нашего народа. Я думаю, народ наш скажет сегодня свое мнение, оно будет положительное. И вместе с Россией дальнейший наш выбор и путь".

Избирательные участки организованы и для беженцев, тех, кто уехал от украинских националистов в Россию. Весь процесс голосования максимально открыт.

"Все члены избирательных комиссий разного уровня приступили к работе и обеспечивают процесс голосования. Всего в работе задействовано более 5 тысяч человек. Процесс голосования также начался и за пределами Запорожской области. Каких либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, к этому времени не зафиксировано", - сообщила Галина Катющенко, глава избирательной комиссии Запорожской области.

На участках в регионах и в России работают международные эксперты-наблюдатели. Есть в том числе представители из Африки, Азии и Европы.

Алеся Милорадович, международный эксперт-наблюдатель: Людям обеспечена безопасность. Это самое важное, полностью дана вся информация, мы задали много вопросов, нам ответили. Потому что организовать такое мероприятие за такое короткое время сложно. И мы с удивлением обнаружили, что здесь все сделано на высшем уровне. За такие короткие сроки это невозможно, но вы сделали.

Арестит Женженома, международный наблюдатель: Здесь очень уважительно относятся к людям, которые приходят голосовать. Для них созданы все условия, и мы видим, что организаторы действительно вложились в это. Я человек, который прожил в Африке, и возможность выразить свое мнение не оружием, а вот так - это уникально. Я вас поздравляю с такой возможностью.

На освобожденных территориях приняты беспрецедентные меры безопасности. Сотрудники МВД проверяют избирательные участки. Предпринимается все возможное, чтобы местные жители могли спокойно сделать свой исторический выбор. Но Киев все равно пытается запугать мирных жителей. В Мелитополе беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией. В Новой Каховке ПВО пришлось отражать очередную ракетную атаку ВСУ.

Голосование началось и в Херсонской области. Здесь проводятся встречи трудовых коллективов Речного и Морского портов, судоремонтного и хлебозаводов, медиков, преподавателей и студентов Моракадемии. Обсуждают будущее с Россией. После встреч есть возможность проголосовать.

"На референдум надо идти, потому что мы вместе будем строить хорошее будущее. Наше будущее, конечно, с Россией", - призывают люди.

Активно голосуют и в Донбассе. Вот так начался референдум в ЛНР - с масштабного автопробега. Многие хотят выразить свое мнение в первый же день. На участках и во дворах, возле мобильных пунктов в Луганске - десятки людей.

"С этой Украиной мне не по пути", "Мой выбор - Россия", "Жизнь изменится в мирную сторону, мы ожидаем мира" - так считают голосующие.

Референдум будет продолжаться с 23 по 27 сентября. Четыре дня голосование будет проводиться по месту жительства и на мобильных пунктах. В последний день откроются избирательные участки. Такой подход поможет избежать массового скопления людей и обеспечит максимальную безопасность. Первые итоги объявят уже 28 сентября. Полностью подсчет планируют завершить в течение пяти дней.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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