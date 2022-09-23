Ошибки истории: как Донбасс стал украинским

Местные жители никогда до конца не принимали украинскую власть

Референдумы идут. А в Москве в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины, желающих стать россиянами, сегодня прошел концерт-митинг "Своих не бросаем", организованный ОНФ.

Людей было очень много, по самым приблизительным подсчетам - более 50 тысяч. Собрались как патриотические организации, так и простые неравнодушные россияне. Они развернули над головами георгиевскую ленту в форме буквы "Z".

"Восемь лет ждал Донбасс этого дня, когда появится возможность высказать свое отношение о вхождении в состав Российской Федерации. И все те люди, с которыми мы на связи каждый день, с которыми мы работаем, которым мы помогаем, их внутренние желания и их мысли сегодня здесь, в России. И я уверен, что по итогам референдума решение будет однозначным", - заявил Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта.

"Хочу поддержать жителей республики в референдуме, чтобы они стали полноценной частью России. Я много в последнее время был и в Донецке, и в Луганске. Я очень хорошо знаю настроение этих людей, и поэтому сегодня для них большой праздник. И для нас," - сказал шахматист Сергей Карякин.

Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф Скляр. Каждый из них был в зоне проведения специальной военной операции, посещал раненых в госпиталях, выступал на передовой.

Подобные же концерты прошли в Москве и по всей России в дни, когда со своей судьбой определялся Крым. Тогда, в марте 2014 года, по итогам референдума более 90% пришедших на участки жителей полуострова проголосовали за возвращение в родную гавань. Вспомним об исторических параллелях и исторических же закономерностях.

Тысячи людей идут на избирательные участки в Донецке, чтобы высказать личное мнение на референдуме о судьбе Донецкой народной республики. Здесь, как и в Луганске, восемь лет ждали своей "крымской весны". В Крыму референдум прошел 16 марта 2014 года. И такой активности избирателей в Крыму не было никогда.

"Я родился в России. Я русский человек. И столько лет я здесь прожил и жил, не считая себя человеком. Понимаете, со мной обращались, как со вторым сортом. А я всю жизнь был россиянином. И хочу оставаться в России", - говорили местные.

В референдуме приняло участие более 80% крымчан. И абсолютное большинство - более 96% - проголосовало за возвращение в Россию. Спустя восемь с половиной лет можно сказать уверенно: крымчане получили то, что хотели, - стабильность и мирную жизнь. Кроме того, возвращение полуострова в Россию стало мощным импульсом его развития. Но главное, почему крымчане так единодушно порвали с Украиной, а теперь то же самое хотят сделать жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья, это отношение к ним Киева.

В Донбассе националистическая власть ясно показала - русские люди им не нужны. Нужна только территория, поэтому ВСУ так безжалостно обстреливают из артиллерии мирные города. Россия же защищает именно людей, понимая и принимая их право на самоопределение. В этом простая суть референдума, который проходит сейчас.

"Люди нуждаются в определенном изменении своей политической ситуации. Своего статуса. Для того чтобы полностью оторваться от той власти, которая их уничтожает. И в данном случае этот референдум является абсолютно выстраданным. Как правило, подобного рода события происходят как результат. Как влияние именно центра, такого повального насилия в отношении людей. Но и кроме того, здесь же вопрос об идентичности№, - считает Наталья Еремина, доктор политических наук.

Потому что никогда Донбасс и регионы северного Причерноморья не были исконно украинскими землями. Чтобы понять это, достаточно обратиться к историю.

"Решение о начале промышленного освоения было принято Екатериной в 1795 году. И тогда был построен литейный завод в Луганске, он работал в интересах черноморского флота", - отметил Александр Сенин, доктор исторических наук, профессор историко-архивного института РГГУ.

Имена геолога Петра Горлова, инженера Федора Енакиева, промышленника Алексея Алчевского, предпринимателей Джона и Артура Юзов, Николая фон Дитмара навсегда останутся и в истории России, и ее когда-то самого передового края. Александр Блок век назад назвал Донбасс "русской Америкой". Потому что этот регион был с самой быстро развивающейся промышленностью и с самым невероятным смешением языков, народов и культур. Сюда ехали энергичные люди со всей Российской империи - от предпринимателей до крестьян.

"Представители разных групп и направлений - правые и левые - они выросли в этой культурной матрице. Для них это было естественно. Это наша общая земля, здесь живут русские, греки, армяне – это наш местный дом и общий дом Россия. Донбасс и Новороссия - это детище России", - говорит историк Андрей Марчуков.

Революция 1917 года смешала все карты. Именно благодаря большевикам совершенно русские регионы оказались в составе новообразованной Украины. На Украине с ликованием сносили памятники Ленину. На деле же в основном благодаря ему от России были отрезаны территории с русскими людьми. Желания местного населения никто не спрашивал. Не было ни референдумов, ни удовлетворения просьб победившего пролетариата.

"Вот перед нами документ - протест совета университета святого Владимира против насильственной украинизации Южной России. Принят он был на заседании совета - 26 июля 1917 года. Совет университета святого Владимира считает своим долгом заявить, что он признает такое отношение русской правительственной власти к украинскому движению не только опасным для русских общегосударственных интересов, но и юридически неправильным", - продолжает Сенин.

В Харькове в 1918 году провозглашают Донецко-Криворожскую Республику. В Кремль летят телеграммы от самых разных коллективов Донбасса, что он связан тысячами экономических нитей с Россией и люди видят себя только в составе России. Но Ленин постановил: "Просить товарища Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса". И регион впихнули в состав Советской Украины.

"Входила ДКР туда при одном условии - что если Украина когда либо захочет выйти из союза с Россией и из состава СССР, то ДКР остается в составе России. Об этом сейчас не хотят знать. Это та правда, которая бьет по этому фетишу Украины - территориальная целостность и нерушимость границ независимой Украины", - обратил внимание политолог Владимир Скачко.

Но люди здесь все равно считали Донбасс сердцем России. Которое большевики искусственно и неудачно пересадили Украине. Украинскую нацию тогда создавали с нуля. К Украине решено было присоединить - и срочно украинизировать - не только Донбасс, но и Таганрог, Таврическую губернию, Херсон, Николаев, Одессу, Екатеринослав (нынешний Днепропетровск). Никого не волновало, что жители этих городов считают себя русскими и говорят на русском. Вопрос решали активной украинизацией еще в советское время, убивая русскость внутри людей. А после Майдана 2014 года русских начали убивать уже по-настоящему. Сначала коктейлями Молотова, затем - гаубицами и "Градами".

В этом вся суть украинства. На протяжении века договориться с украинскими националистами пытались и российские либералы, и коммунисты, и демократы. Но сделать это невозможно в принципе. И по этой причине неважно, как на проведение референдумов отреагируют западные страны. Очевидно, итоги они не признают. По крайней мере - в ближайшее время. По примеру подавления сторонников независимости Каталонии можно понять, что демократический мир не готов прислушиваться к мнению людей. А вопросы в своих интересах привык решать грубой силой. Как это было в Югославии, которую развалили на части, сбрасывая с натовских самолетов авиабомбы. Или как это прямо сейчас происходит на Украине, ведь русских в Донбассе убивают под чутким руководством НАТО.

"Они взяли полностью под контроль вот эту военную операцию. И, просто используя Украину как плацдарм, напали на Россию. И именно на тех, кто называет себя русскими. То есть как часть, как проявление русского мира. В данном случае они борются не только с Россией. Они борются в принципе с русским миром. Угроза на самом деле касается всех русских. Русскими можно быть в безопасности только в России", - подчеркивает Еремина.

Референдумы проходящие прямо сейчас имеют историческое значение. Они на века определят будущее нашей страны.

Петр Вершинин. Татьяна Каминская, В Центре Событий, "ТВ Центр"

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