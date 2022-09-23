Путин поблагодарил мусульман России за развитие межконфессиональных отношений

Президент отметил усилия общины по развитию отношений России с арабским и исламским миром

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность мусульманской общине страны за развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в стране, а также конструктивных связей с арабским и исламским миром. Об этом рассказал в пятницу, 23 сентября, глава Духовного управления мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

По словам муфтия, президент лично звонил ему с благодарностью "за то, что мы заботимся о духовном благосостоянии нашего мусульманского населения, способствуем развитию межнациональных, межрелигиозных, межэтнических отношений, чтобы жить в нашем многонациональном государстве в мире, взаимопонимании, согласии, сотрудничестве".

Кроме того, глава государства отметил, что мусульмане России десятилетия способствуют "развитию добрых, добрососедских, братских отношений с арабским и исламским миром".

Муфтий, в свою очередь, заверил Путина в поддержке со стороны российских мусульман дела "отстаивания правды и справедливости, как учит священный Коран", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

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