В 2017 году он пытался реализовать значительную партию метилэфедрона

Чехия выдала России подозреваемого в наркоторговле жителя Новосибирска Юрия Мотри, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к министерству юстиции республики источник.

"Процесс передачи подозреваемого завершился в четверг, 22 сентября, в международном аэропорту Праги имени Вацлава Гавела, где служащие чешских правоохранительных органов передали Мотри представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН для доставки в Москву", - рассказал собеседник агентства.

Согласно данным следствия, в 2017 году Мотри пытался реализовать значительную партию метилэфедрона. Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый скрылся за пределами России. После этого он был объявлен в международный розыск.

В августе 2021 года Мотри задержали в Праге.

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