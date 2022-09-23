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Наблюдатели из стран ЕС работают на референдуме в ЛНР и Запорожье

15:35
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Присутствуют также делегаты из стран Африки и Южной Америки

Иностранные наблюдатели следят за ходом голосования на референдуме по вхождению в состав России. Он проходит в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской области.

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В Луганской народной республике аккредитованы 50 наблюдателей из Европы. Четверо из них - представители Нидерландов и Германии - уже работают на избирательных участках, сообщили в избиркоме ЛНР.

В Запорожье также работают делегации международных наблюдателей. В их числе представители разных стран Европы, Африки и Южной Америки, сообщила председатель областной избирательной комиссии Галина Катющенко. В целом, по словам главы избиркома, на референдум в Запорожской области аккредитовано 55 журналистов из 18 СМИ, зарегистрировано 823 наблюдателя от различных общественных организаций, передает РИА Новости.

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