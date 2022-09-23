МИД: Москва никому не угрожает ядерным оружием

Но предупреждает о риске вмешательства в СВО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в пятницу, что США преднамеренно понижают ядерный порог, создавая угрозу нацбезопасности России.

При этом замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает о риске вмешательства в СВО.

Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины, заключил замминистра.

Как при этом отметили в пятницу в российском Совбезе, опыт урегулирования Карибского кризиса необходимо активно изучать сейчас. При этом Россия делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного орудия кем-либо в мире.

Ранее на этой неделе, объявляя о частичной мобилизации в России, Владимир Путин отметил, что ряд западных политиков позволяют себе высказывания о возможности применения против страны оружия массового поражения.

"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО, и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - добавил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"