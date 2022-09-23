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Как работникам IT и СМИ подтвердить право на отсрочку: список документов

16:03
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Минцифры дало разъяснения

Сотрудникам системообразующих организации в сфере информации и связи рекомендуется при личной явке в военкомат взять с собой определенные документы, чтобы подтвердить право на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказали в Минцифры России.
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Ведомство уточнило, что подтверждающими документами являются:

  • оригинал или заверенная копия трудового договора с работодателем;
  • диплом о получении профессионального высшего образования;
  • оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;
  • справка с места работы, подписанная генеральным директором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции;
  • копия выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенная генеральным директором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

Перечень документов приводится в официальном Telegram-канале Минцифры.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В Минобороны рассказали, что планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч резервистов.

В оборонном ведомстве также уточнили категории граждан, которые не подлежат частичной мобилизации. К ней не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в определенных организациях.

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