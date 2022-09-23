Совбез заявил об объявленной Западом новой холодной войне

Важно изучать опыт Карибского кризиса
Замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов заявил на конференции к 60-летию Карибского кризиса, что опыт этого события особенно важно изучать сейчас.
"События 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества", - цитирует Венедиктова ТАСС.
Он добавил, что из-за ситуации на Украине "коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой холодной войне против России".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.
23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"