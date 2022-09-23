Проживающие в Эстонии россияне начали сдавать гражданское оружие

Власти аннулировали лицензии гражданам РФ и Белоруссии

Россияне, проживающие в Эстонии, начали добровольно сдавать гражданское огнестрельное оружие. В республике вступает в силу закон об аннулировании лицензий, выданных ранее гражданам России и Белоруссии.

"Конкретные цифры назвать не могу, но некоторые владельцы оружия уже начали процесс его сдачи. Как правило, люди ведут себя законопослушно и своевременно сдают оружие на хранение в полицию", — приводит слова офицера полиции Рийты Прооза "Лента.ру" со ссылкой на портал ERR.

Офицер напомнила, что после вступления закона в силу недействительными будут признаны около 1300 лицензий, половина из которых ранее была выдана российским гражданам. Если же владелец не сдаст оружие в предусмотренные законом сроки, полицейские будут обязаны его изъять.

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