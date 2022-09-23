Слуцкий назвал условие возобновления переговоров с Украиной

Депутат был участников российской делегации в ходе весенних переговоров

Возобновление переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом возможно при условии капитуляции Украины. Такое заявление в пятницу, 23 сентября, сделал депутат Госдумы и член делегации России на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что возобновление переговоров при соблюдении этого условия "можно представить теоретически".

При этом Слуцкий подчеркнул, что переговоры в том формате, в котором они были начаты, уже невозможны, поскольку "Киев здесь вышел из достигнутых договоренностей".

Депутат также указал в эфире телеканала "Россия 24", что ежедневно на Украину поставляется летальное оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме США, поэтому Россия находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что СВО на Украине будет продолжаться, пока ее задачи не будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло. При этом коллективный Запад во главе с США открыто стремится победить Россию "на поле боя" на Украине. Весной же США и Британия испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести переговоры с Москвой.

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