ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ТК появится статья о правах мобилизованных. Главное

16:21
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Период приостановления трудового договора мобилизованных работников засчитывается в их трудовой стаж

В Трудовом кодексе России появится отдельная статья об обеспечении трудовых прав мобилизованных работников, передает ТАСС.

Минобороны уточнило категории не подпадающих под частичную мобилизацию россиян
Как работникам IT и СМИ подтвердить право на отсрочку: список документов

Ее главные положения выглядят следующим образом:

- В случае мобилизации работника действие его трудового договора приостанавливается на момент прохождения военной службы;

- В период приостановления действия трудового договора за мобилизованными сотрудниками сохраняется место работы;

- Приостановившие работу мобилизованные сотрудники сохраняют все социально-трудовые гарантии;

- Работодатель до приостановления действия трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату;

- Период приостановления трудового договора мобилизованных работников засчитывается в их трудовой стаж;

Ранее в Генштабе сообщили, что призываться будут те, кто необходим для выполнения задач. Это, в первую очередь, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта. Подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55 лет.

ВИДЕО: Заявление Сергея Шойгу о частичной мобилизации

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Частичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.