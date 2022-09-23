В ТК появится статья о правах мобилизованных. Главное

Период приостановления трудового договора мобилизованных работников засчитывается в их трудовой стаж

В Трудовом кодексе России появится отдельная статья об обеспечении трудовых прав мобилизованных работников, передает ТАСС.

Ее главные положения выглядят следующим образом:

- В случае мобилизации работника действие его трудового договора приостанавливается на момент прохождения военной службы;

- В период приостановления действия трудового договора за мобилизованными сотрудниками сохраняется место работы;

- Приостановившие работу мобилизованные сотрудники сохраняют все социально-трудовые гарантии;

- Работодатель до приостановления действия трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату;

- Период приостановления трудового договора мобилизованных работников засчитывается в их трудовой стаж;

Ранее в Генштабе сообщили, что призываться будут те, кто необходим для выполнения задач. Это, в первую очередь, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта. Подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55 лет.

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