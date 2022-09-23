Россиянам назвали единственный способ вручения повесток о частичной мобилизации

Глава государства объявил частичную мобилизацию 21 сентября

Повестку о частичной мобилизации гражданину России, подлежащему призыву в ряды Вооруженных сил, могут вручить только лично в руки. Об этом сообщается в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале официального правительственного портала "Объясняем.рф".

Как говорится в разъяснениях, повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись гражданина. Рассылка повесток через интернет, в том числе через государственные сервисы, не предусматривается.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России.

После этого в Минцифры рассказали, что повестки в рамках объявленной частичной мобилизации в России не будут рассылаться через сервис "Госуслуги". В ведомстве добавили, что для рассылки электронных повесток отсутствует соответствующая законодательная база.

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