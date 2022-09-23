Своих не бросаем: как проходит патриотическая акция на Манежной площади

Со сцены звучат слова поддержки жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, судьба которых решится в ходе референдумов о вхождении в состав нашей страны. Больше всего людей собралось в Москве, у стен Кремля, на митинг-концерте, организованном активистами Общероссийского народного фронта. Мероприятие сейчас в самом разгаре.

Анастасия Мартынова, корреспондент "ТВ Центра": Рефреном звучат слова благодарности всем, кто сегодня пришел на Манежную площадь. Миллионы россиян душой и сердцем здесь. Спасибо за мужество воинам, которые с оружием в руках защищают граждан Донбасса. Своих не бросаем!

В этот день, важный для каждого жителя Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в центре Москвы - митинг. Нас разделяют тысячи километров. Но это только кажется. В день старта референдумов о вступлении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - Россия рядом. Потому такие акции проходят по всей стране.

"Восемь лет ждал Донбасс этого дня, когда появится возможность высказать свое отношение о вхождении в состав Российской Федерации. И все те люди, с которыми мы на связи каждый день, с которыми мы работаем, которым мы помогаем, их внутренние желания и их мысли сегодня здесь, в России. И я уверен, что по итогам референдума решение будет однозначным", - заявил Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта.

"Я принял решение для себя пойти в армию. И это не спонтанное решение. Совсем недавно я принимал участие в гуманитарной миссией Народного Фронта на освобожденных территориях. Я люблю управлять дронами. Они понадобятся нашей армии. Я хочу принести пользу нашей Родине", - добавил Дмитрий Афанасьев, представитель Народного фронта.

Люди самых разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, гражданские активисты, собравшиеся на Манежной, передают слова поддержки ребятам на передовой. Тем, кто все это время проливал кровь. Бойцам ЛНР и ДНР, которыми, волею судеб, стали самые простые люди - шахтеры, строители, продавцы. Военнослужащим российской армии. Наше дело правое, мы победим - под этими словами готов подписаться каждый, кто присутствует здесь и сейчас.

"Хочу поддержать жителей республик в референдуме, чтобы они стали полноценной частью России. Я много в последнее время был и в Донецке, и в Луганске. Я очень хорошо знаю настроение этих людей, и поэтому сегодня для них, и для нас, большой праздник", - сказал российский шахматист Сергей Карякин.

На сцене - известные музыканты и деятели культуры. Каждый из них был в зоне проведения специальной военной операции, посещал раненых в госпиталях, выступал на передовой. Патриотический митинг на Манежной площади "Своих не бросаем" также посвящен проекту Народного Фронта "Все для Победы!", организовавшего сбор средств для помощи военнослужащим ЛНР и ДНР. Весь вечер с этой сцены будет звучать прекрасная музыка и слова поддержки жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщили ТАСС в МВД, в московском митинге в поддержку референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье участвуют около 50 тысяч человек.

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