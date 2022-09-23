Собянин рассказал о строительстве нового автотранспортного тоннеля на юге Москвы

Работы будут завершены в следующем году

Южный участок Московского скоростного диаметра готов на 56%. Строительство будет завершено в следующем году, сообщил Сергей Собянин. Сегодня мэр столицы проинспектировал работы по возведению автомобильного тоннеля, который пройдет под железнодорожными путями Павелецкого направления. МСД протяженностью 68 километров соединит 9 крупнейших вылетных магистралей города. Пересечь столицу без остановок можно будет всего за 40 минут.

Сдать южный участок Московского скоростного диаметра строители обещают раньше запланированного срока. Проехать по большей части магистрали автомобилисты смогут уже меньше чем через год, а не через два, как говорилось ранее. Это позволит разгрузить дороги 22-х столичных районов.

"Огромный проект, 28 километров прямого хода, со съездами и дорожной сетью примыкающей около 100 километров. Основные все строительные работы выполняются в виде эстакад, путепроводов и тоннелей. Вся эта конструкция висит практически в воздухе, потому что идет постоянное пересечение железных дорог, автомобильных дорог. Этот участок в целом пересекает около девяти главных магистралей города Москвы", - сообщил Собянин.

Мэр приехал проинспектировать строительство железнодорожных путей Павелецкого направления от района Царицыно до МКАД. Готовность объекта - больше, чем наполовину. Параллельно возводятся и другие, не менее сложные объекты.

"На южном участке МСД строится сложнейшее искусственное сооружение, к примеру, пересечение с Каширским шоссе, у нас предполагается строительство развязок на четырех уровнях", - пояснил Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы.

Одним из самых сложных объектов на этом участке - тоннель протяженностью почти полсотни метров, которых должен пройти под путями второго центрального диаметра. Грунт извлекают, не останавливая движения поезда. Для этого соорудили несколько уровней укрепления насыпи, по которой проложено железнодорожное полотно.

"Чтобы работы производить без остановки движения самого интенсивного направления железной дороги - это Павелецкое направление - мы построили защитный экран. Это каркас, поддерживающий грунтовой массив", - рассказал Константин Маслаков, генеральный директор компании-подрядчика.

На Павелецком направлении поезда ходят чуть ли не каждые две минуты. Поэтому инженеры решили перестраховаться, и место, где проходят строительные работы, укрепили с помощью еще одной уникальной технологии.

Поскольку новый тоннель строится под железной дорогой, остановить движение по которой невозможно, строители не только укрепили грунт снизу, но и установили так называемый страховочный пакет. Это конструкция длиной больше ста метров. Она удерживает рельсы на одном месте, даже если земля под ними провалится.

Южный участок Московского скоростного диаметра растянется от шоссе Энтузиастов до Симферопольского шоссе. В общей сложности будет построено 96 километров дорог, из которых 22 пройдут по мостам и эстакадам. Открытие этой магистрали станет финалом грандиозного проекта - создания сети новых дорог в средней части города, которые станут альтернативой МКАД и Третьего транспортного кольца.

Илья Данильцев, Роман Лагунов, Константин Кузнецов, Илья Ушаков, Никита Войнов, "ТВ Центр"

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