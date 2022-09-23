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В Москве открылся Форум разработчиков программного обеспечения

18:16
  • пятница
  • 23 сентября 2022

"Цифровой прорыв" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей"

Сегодня в Москве открылся шестой окружной хакатон - Форум разработчиков программного обеспечения.

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Они, а еще дизайнеры и менеджеры из разных областей, будут сообща решать сложные задачи. Например, строить цифровую модель прогнозирования инфляции, писать компьютерные программы для поиска белых медведей в Арктике или для определения филантропа в сети.

"Цифровой прорыв" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Этот сезон посвящен созданию искусственного интеллекта. Задачи для программистов сформулировали в Центральном банке, Министерстве природы и компании VK.

Девять команд-победителей разделят призовой фонд - 1 800 000 рублей.

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