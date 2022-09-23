В России уточнили категории военнообязанных для частичной мобилизации

Категория определяет степень годности гражданина к воинской службе

В период частичной мобилизации призыву подлежат военнообязанные граждане России с категориями "А", "Б", "В". Об этом в пятницу. 23 сентября, рассказали на официальном правительственном портале "Объясняем.рф".

В России действуют пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:

"А" — годен к военной службе;

"Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

"В" — ограниченно годен к военной службе;

"Г" — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Категория военнообязанного указывается, как правило, на 11-й странице военного билета.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В Минобороны рассказали, что планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч резервистов.

В Генштабе уточнили, что призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач в рамках спецоперации. Это, в первую очередь, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта. Подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55 лет.

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