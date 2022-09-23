Умер режиссер Владимир Краснопольский

Ему было 89 лет

Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Владимира Краснопольского.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", - сказано в сообщении.

Совместно с Валерием Усковым Краснопольский, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, снял, в частности, такие фильмы и телевизионные сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Ермак", "Две судьбы", "Подари мне жизнь", "Дом с лилиями" и "Экспроприатор".

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