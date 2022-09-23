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В НАТО не заметили изменений в готовности ядерных сил России

17:36
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Об этом рассказал генсек Альянса

Североатлантический альянс не усматривает каких-либо признаков изменений в уровне готовности ядерных сил России. Такое заявление в пятницу, 23 сентября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
МИД: Москва никому не угрожает ядерным оружием

Норвежский политик подчеркнул, что "ядерная риторика является безответственной и опасной". 

Однако Столтенберг подтвердил, что в НАТО не видят "каких-либо изменений в конфигурации или уровне готовности ядерных сил России", сообщает телеканал CNN.

21 сентября российский лидер Владимир Путин напомнил тем, кто позволяет себе ядерный шантаж и угрозы в адрес нашей страны, что у России есть "различные средства поражения, а по отдельным компонентам — и более современные, чем у стран НАТО".

В ответ Столтенберг отметил, что "это опасная риторика", причем "она не нова", а в случае использования Россией ядерного оружия последствия для страны окажутся беспрецедентными.

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