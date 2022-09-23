Песков вновь опроверг слухи о числе призывников в рамках частичной мобилизации

Некоторые СМИ распространяют ложные данные

Некоторые появляющиеся в интернете и средствах массовой информации сообщения о количестве граждан, которых планируют призвать в российскую армию в рамках частичной мобилизации, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, появились сообщения о том, что под частичную мобилизацию могут попасть до 1,2 млн человек.

Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля отметил, что они "тем более" являются ложными, как и распространенные накануне "показатели", сообщает ТАСС.

После объявления президентом России частичной мобилизации Кремлю уже пришлось вносить ясность в вопрос количества призываемых граждан. 22 сентября Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в России якобы планируют призвать в ряды Вооруженных сил 1 млн человек.

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