В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом "Своих не бросаем!"

Участие в акции примут представители общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий
На Манежной площади в центре Москвы собираются люди для участия в патриотической акции "Своих не бросаем!".
Мероприятие организовано по инициативе ОНФ и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Участие в акции примут представители общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий, а также - гражданские активисты. Заявлены и артисты с музыкантами - в частности, Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф.Скляр и Shaman.
Завершится мероприятие в 19:00.
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