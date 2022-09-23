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В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом "Своих не бросаем!"

17:25
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Участие в акции примут представители общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий

На Манежной площади в центре Москвы собираются люди для участия в патриотической акции "Своих не бросаем!".

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Мероприятие организовано по инициативе ОНФ и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Участие в акции примут представители общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий, а также - гражданские активисты. Заявлены и артисты с музыкантами - в частности, Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф.Скляр и Shaman.

Завершится мероприятие в 19:00.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

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