Столичные единороссы обозначили приоритеты работы в период частичной мобизицации

С первых дней спецоперации ЕР ведет большую работу по сбору гуманитарной помощи

Сбор гуманитарной помощи является одной из главных задач Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" в связи с началом частичной мобилизации в РФ и серией референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказали в пресс-службе МГРО "Единой России".

С первых дней специальной военной операции партия ведет большую работу по сбору гуманитарной помощи. Активисты московского городского реготделения "Единой России" направили на Донбасс и освобожденные территории, а также в пункты временного размещения эвакуированных семей свыше тысячи тонн гуманитарных грузов. Необходимо продолжать эту работу, подчеркнули в МГРО "Единой России".

Секретарь отделения, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой призвал всех депутатов, активистов "Единой России" и всех москвичей принять участие в сборе гуманитарной помощи для людей, которые нуждаются в поддержке.

Руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Максим Руднев заявил делегатам конференции и вновь избранным муниципальным депутатам, что новая волна сбора гуманитарной помощи уже началась. Активисты уже раздают листовки с информацией о пунктах сбора помощи и перечень наиболее необходимых вещей, в которых нуждаются жители и бойцы. Подробную информацию можно узнавать по ссылке через QR-код в листовках.

Ранее члены комитета партии "Единая Россия" по поддержке женских инициатив передали подарки детям-сиротам Донбасса. Всего в пункт временного размещения (ПВР) "Легенда" в Неклиновском районе Ростовской области доставили более 20 тонн гуманитарной помощи. 10 тонн из них были собраны депутатами Госдумы, Мосгордумы в рамках акции "Собери ребенка в школу".

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