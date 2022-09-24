За сутки в России госпитализировано 3528 больных коронавирусом

Смертность от ковида снижается

За сутки в России госпитализировано 3 528 больных коронавирусом, всего зафиксировано 51 269 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 20 746 143 человека с COVID-19, умерло 386 662 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 247 человек, зарегистрирован 4 101 новый больной, всего в столице 3 177 014 инфицированных, скончались 45 864 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

ВОЗ отмечает снижение смертности от коронавируса в мире. За минувшую неделю ковидом заразились 3,2 миллиона человек, около 10 тысяч умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 2%, а количество смертей - на 17%.

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