В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1936 человек

Ожидается рост заболеваемости

За сутки в России госпитализировано 1 936 больных коронавирусом, всего зафиксировано 46 758 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 20 792 921 человек с COVID-19, умерло 386 757 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 181 человек, зарегистрировано 3 409 новых больных, всего в столице 3 180 423 инфицированных, скончались 45 893 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период. Ранее врачи заявляли, что нынешняя волна ковида отличается низкими показателями госпитализаций и смертности.

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