Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются на Украине

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и профессионализма, которые проявляют защитники Донбасса. Сержант Владимир Костин под постоянным артиллерийским обстрелом починил наведённую переправу, что позволило нашим формированиям форсировать водную преграду. Также за время участия в спецоперации отделение сержанта Костина восстановило и вернуло в строй более 30 единиц военной техники.

Артиллерийский расчёт рядового Андрея Никифорова прикрывал наши подразделения во время вражеской атаки. Метким огнём Андрей подавил четыре огневых точки и уничтожил пятнадцать националистов, наступление неонацистов было сорвано.

Сержант Владимир Мальчиков в составе расчёта орудия под плотным огнём противника на протяжении нескольких суток обеспечивал артиллерийскую поддержку обороняющихся войск. Благодаря мастерству и выучке сержанта были уничтожены девять единиц техники противника.

Подразделение сержанта Дмитрия Топчиева получило приказ заминировать передний край оборонительных позиций. Наши военные не прекратили выполнять поставленную задачу, даже когда противник начал массированный обстрел местности. Сразу после артподготовки, радикалы перешли в наступление, но после подрыва боевых машин на минах, отступили, сообщает "ТВ Центр".

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