Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

Бойцы совершают настоящие подвиги

В Минобороны России рассказали о новых примерах мужества защитников Донбасса. Старший прапорщик Вячеслав Юсупов эвакуировал сослуживцев, получивших ранения в результате обстрелов с позиций националистов. Затем Вячеслав, несмотря на плотный огонь противника, починил повреждённый блок спутниковой станции и восстановил связь между подразделениями.

Старший сержант Александр Халтурин в составе подразделения десанта оборонял стратегически важный объект. В ходе боестолкновения Александр лично уничтожил грузовой автомобиль украинских радикалов и до шести вооружённых неонацистов.

Рядовой Антон Коваленко под постоянным огнём эвакуировал раненных сослуживцев, умело маневрируя, доставил их в медицинский отряд специального назначения и спас жизни семи российских военнослужащих.

Рядовой Андрей Лактионов, выполняя разведку населённого пункта, который находился под контролем националистов, обнаружил замаскированный миномётный расчёт противника. Заняв выгодную позицию, прицельным огнём Андрей уничтожил боевиков, сорвав попытку нанести удар по нашим позициям, сообщает "ТВ Центр".

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