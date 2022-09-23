ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России сократилось число безработных

18:03
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Власти отслеживают ситуацию на рынке труда

Количество официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось в России на 7,4 тысячи человек, до 646,5 тысячи. Об этом рассказала в пятницу, 23 сентября, российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Путин пообещал трудовые гарантии добровольцам-участникам СВО

Замглавы правительства уточнила, что уровень регистрируемой безработицы по-прежнему остается на уровне 0,9%.

При этом число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 2,4 тысячи человек, до 119,1 тысячи.

Количество работников, находящихся в простое, за тот же период увеличилось на 500 человек, до 94,4 тысячи, цитирует Голикову ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме — меньше 4%. В целом экономическая ситуация в России, по словам главы государства, стабилизировалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники завода
Сотрудники завода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.