В России сократилось число безработных

Власти отслеживают ситуацию на рынке труда

Количество официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось в России на 7,4 тысячи человек, до 646,5 тысячи. Об этом рассказала в пятницу, 23 сентября, российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Замглавы правительства уточнила, что уровень регистрируемой безработицы по-прежнему остается на уровне 0,9%.

При этом число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 2,4 тысячи человек, до 119,1 тысячи.

Количество работников, находящихся в простое, за тот же период увеличилось на 500 человек, до 94,4 тысячи, цитирует Голикову ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме — меньше 4%. В целом экономическая ситуация в России, по словам главы государства, стабилизировалась.

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