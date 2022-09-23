Финляндия ограничит въезд россиян

Хельсинки уже вводил ограничения на выдачу виз гражданам России

Властями Финляндии принято принципиальное решение об ограничении въезда в страну граждан России и выдачи им виз. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказали в канцелярии президента Финляндии.

Как отметили в канцелярии, решение было принято на совместном заседании президента Финляндии Саули Ниинистё и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.

Подробности не приводятся, содержание новых ограничений пока не раскрывается. Также неизвестна дата, когда начнут действовать новые меры, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель консульской службы финского МИД Юсси Таннер заявил, что Финляндия считает оптимальным действовать в соответствии с общей линией Евросоюза в вопросе виз для россиян, поэтому обратилась к Европейской комиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза и включить туристические визы в санкционный список ЕС.

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