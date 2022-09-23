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Финляндия ограничит въезд россиян

18:20
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Хельсинки уже вводил ограничения на выдачу виз гражданам России

Властями Финляндии принято принципиальное решение об ограничении въезда в страну граждан России и выдачи им виз. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказали в канцелярии президента Финляндии.
Список стран, которые запретили или усложнили въезд россиянам

Как отметили в канцелярии, решение было принято на совместном заседании президента Финляндии Саули Ниинистё и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.

Подробности не приводятся, содержание новых ограничений пока не раскрывается. Также неизвестна дата, когда начнут действовать новые меры, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель консульской службы финского МИД Юсси Таннер заявил, что Финляндия считает оптимальным действовать в соответствии с общей линией Евросоюза в вопросе виз для россиян, поэтому обратилась к Европейской комиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза и включить туристические визы в санкционный список ЕС.

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