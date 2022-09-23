Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств

Снисхождения он не заслуживает, по мнению присяжных

Коллегия присяжных заседателей в пятницу, 23 сентября, объявила, что считает доказанной вину бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в организации двух убийств.

Присяжные признали Арашукова виновным в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Присяжные также сочли доказанным, что оба убийства Арашуков организовал по поручению своего отца Рауля Арашукова – бывшего советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз".

Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении газа у ПАО "Газпром" на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Обоих обвиняемых присяжные посчитали не заслуживающими снисхождения. Оглашение вердикта по этому делу продолжается, сообщает "Интерфакс".

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. В мае 2019 года Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"