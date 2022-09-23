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Bloomberg раскрыл подробности новых санкций ЕС против России

18:59
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Рестрикции могут расширить на область ядерной энергетики

Некоторые страны Евросоюза настаивают на ужесточении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, звучат предложения ограничить сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, рассказали в пятницу, 23 сентября, информированные источники.

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Как сообщает агентство Bloomberg, за расширение санкций в отношении российских энергоресурсов, в свою очередь, выступили Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония.

Наряду с рестрикциями в области ядерной энергетики они выступают за запрет использования российского сжиженного нефтяного газа.

Кроме того, в числе санкционных предложений также оказалось отключение дополнительных банков из России от SWIFT, в том числе Газпромбанка.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционная политика является действенной — уже введенные в отношении России рестрикции "очень тяжелы и очень эффективны". Чиновник подтвердил, что Совет ЕС изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц и экономики России.

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