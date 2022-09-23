Ответ на главный вопрос: самое важное о первом дне референдумов

Бюллетени напечатаны с высокой степенью защиты от подделки

Сегодня утром в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также в освобожденной части Николаевской области, включенной в состав Херсонской, стартовали референдумы. На них жители должны ответить на вопрос - хотят ли они стать россиянами.

Очередь с флагами России - так голосует Херсонская область. Вот что говорят местные: "Я за референдум. Нужно, чтобы уже определились, чтоб по закону"; "На референдум надо идти, потому что мы вместе будем строить хорошее будущее. Наше будущее, конечно, с Россией".

В Херсонской области почти 750 тысяч избирателей. К ним присоединятся и жители освобожденных Снигиревского и Александровского районов Николаевской области. Их включили в состав региона, чтобы люди смогли принять участие в референдуме.

"Мои ожидания, что будет лучше чем при Украине. Потому что при Украине за 30 лет ничего они не сделали, только все развалили, разорили, то что им от Советского союза досталось. Сейчас при России все это восстановится", - говорит житель Херсона.

В Энергодаре Запорожской области - на "Аллее Будущего" - атомщики выбирают СВОЕ ближайшее будущее. На территории станции избирательных участков нет - это режимный объект. Для сотрудников подготовили мобильный пункт, где можно проголосовать сразу после смены. Сюда приходят и бывшие работники АЭС, в том числе те, кого украинский "Энергоатом" уволил за участие в шествии Бессмертного Полка 9 мая.

Вот их слова: "Я считаю, большой ошибкой был развал Советского Союза, считаю, необходимо объединение. Я очень жду стабилизации ситуации, того, что дети будут обучаться на том языке, на котором хотят"; "Я хочу, чтоб в этом городе наступила тишина, чтобы наше градообразующие предприятия работали стабильно и все работники и жители знали точно, что завтра будет хорошее будущее".

Сегодня участковые комиссии с 8 утра совершают подомовые обходы. Проголосовать можно было до 20:00. Бюллетени напечатаны с высокой степенью защиты от подделки. Есть водяные знаки. На каждом - печать и подписи двух членов комиссии. Опускать их будут в переносные ящики. Каждый вечер их содержимое будут помещать в сейф-пакеты, которые вскроют только 27 сентября при подсчете голосов.

Работники избиркомов посещают каждый дом по списку. Если кого-то не застали на месте, придут на следующий день еще раз. Возможность проголосовать будет у каждого.

На крупных предприятиях голосовали без отрыва от производства.

"Один из катализаторов, то что происходило за эти 8 лет, вот эта вот героизация нацизма, человеконенавистничества - сыграло свою роль. Мы выступаем за мир, за путь развития и за самоопределение нашего народа. Я думаю, народ наш скажет сегодня свое мнение, оно будет положительное, и вместе с Россией дальнейший наш выбор и путь", - считают голосующие.

Освобождено более 70% Запорожской области. Здесь созданы 394 избирательных участка. Проголосовать смогут более полумиллиона жителей.

"Конечно, мы всей семьей пойдем, потому что долго ждали, давно хотелось стать единым, потому что мы один народ", - говорят местные.

Активно голосуют и в Донбассе. В ЛНР референдум начался с масштабного автопробега. Многие решили выразить свое мнение в первый же день. На участках и во дворах, возле мобильных пунктов в Луганске - десятки людей. Вот, что они говорят: "С этой Украиной мне не по пути, мой выбор - Россия, я люблю Россию и думаю, с Россией мы преодолеем любые трудности"; "Это наша матушка, Россия, поэтому мы должны войти обратно"; "Жизнь изменится в мирную сторону, мы ожидаем мира".

Чтобы голос каждого был услышан, проведена колоссальная работа по восстановлению списков избирателей, которые уничтожили или вывезли бывшие власти. Принять участие в референдуме сможет каждый, у кого есть документ, удостоверяющий личность, с пропиской в регионе. В эти дни решается судьба миллионов.

"Главное - это русские люди, которые любят Россию всей душой, хотят работать на благо России, хотят защищать ее и делать сильнее", - заявил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией".

Избирательные участки организованы и для беженцев, тех, кто уехал от украинских националистов в Россию. На участках в регионах и в России работают международные эксперты-наблюдатели. Есть в том числе представители из Африки, Азии и Европы.

Алеся Милорадович, международный эксперт-наблюдатель: Людям обеспечена безопасность. Это самое важное. полностью дана вся информация, мы задали много вопросов, нам ответили. потому что организовать такое мероприятие, за такое короткое время и мы с удивлением обнаружили, что здесь все сделано, на высшем уровне. За такие короткие сроки это невозможно, но вы сделали.

Арестит Женженома, международный наблюдатель: Здесь очень уважительно относятся к людям, которые приходят голосовать. Для них созданы все условия и мы видим, что организаторы действительно вложились в это. Я человек, который прожил в Африке, и возможность выразить свое мнение не оружием, а вот так - это уникально. Я вас поздравляю с такой возможностью.

На освобожденных территориях приняты беспрецедентные меры безопасности. Сотрудники МВД проверяют избирательные участки. Предпринимается все возможное, чтобы местные жители могли спокойно сделать свой исторический выбор.

Но Киев все равно пытается запугать мирных жителей. В Новой Каховке ПВО пришлось отражать очередную ракетную атаку ВСУ. В Мелитополе беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией. В районе Полога был прорыв диверсантов.

"Обстреляли машину. Отправились в район Розовки. Туда выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что их или выдавят с нашей территории, или уничтожат. Мы их вычислим и накажем по законам военного времени", - сообщил Евгений Балицкий, глава администрации Запорожской области.

Власти ДНР, ЛНР и освобожденных Россией Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов. В бюллетени только один вопрос. Он сформулирован в соответствии со всеми нормами международного права и звучит на русском и украинском языках. В Запорожье и Херсонщине вопрос звучит так: "Вы за выход области из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение его в состав России на правах субъекта?". В ДНР и ЛНР вопрос только на русском языке и звучит еще короче: "Вы за вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта? Да или нет?". За независимость республики проголосовали еще восемь лет назад.

"Этот референдум решающий, прорывной шаг в новую реальность. В составе мощной, сильной духом, свободной России. Дорогие земляки, народ Донбасса в 2014 году сделал свой исторический, цивилизационный выбор. Мы прошли долгий и опасный путь домой. Каждый день нас пытаются уничтожить. Но террор, всевозможные блокады и война, развязанная Украиной на нашей земле, оказались бессильны против выбора героического народа Донбасса", - сказал Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"