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Слуцкий указал на попытки Запада деформировать образ России

18:56
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Референдумы проводятся в четком соответствии с уставом ООН

В ходе митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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"Референдумы сегодня проводятся в четком соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Мы видим, как коллективный Запад, те, кто сегодня стоит за преступным киевским режимом, пытаются ширмовать, деформировать образ России в мире. Но у них это не получается", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Как добавил Слуцкий, сегодня Донбасс, Запорожская и Херсонская области голосуют за свое будущее, свободное от украинских нацистов.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

ВИДЕО: Своих не бросаем: как проходит патриотическая акция на Манежной площади

 

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