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Военком предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации

19:27
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Никакие просьбы, пожелания или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона, не могут быть исполнены адвокатом

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал документ, согласно которому, по поступающей от граждан и организаций информации, в столице активно распространяются предложения от имени адвокатов и адвокатских бюро, направленные на оказание содействия гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

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"В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов, являющихся основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, содействие в уклонении от призыва на военную службу, консультирование по вопросам уклонения, посредничество в вопросах уклонения", - сказано в тексте.

Как подчеркнул военком, в соответствии со статьей 328 УК уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, к уголовной ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, пособник и подстрекатель преступлений.

"Кроме того, в подобных предложениях содержатся сведения, распространение которых подпадает под ст. 280.3 УК. А в соответствии со ст. 59 Конституции защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России", - также говорится в документе.

Никакие просьбы, пожелания или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных кодексом, не могут быть исполнены адвокатом, уточнил Щепилов.

Он попросил президента Адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова, а также Совет Адвокатской палаты Москвы и лидеров адвокатского сообщества, сформировать и распространить публичную позицию адвокатского сообщества Москвы о недопустимости содействия уклонению граждан от призыва на военную службу, передает АГН "Москва".

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