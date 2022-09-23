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Александр Збруев опроверг сообщения о своей смерти

19:20
  • пятница
  • 23 сентября 2022

84-летний актер успокоил поклонников

Сообщения о смерти народного артиста России Александра Збруева не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказал сам актер.

84-летний Збруев заявил, что он "тьфу-тьфу — жив, здоров" и продолжает работать в Театре "Ленком" "на полную катушку". В графике актера — гастроли в Санкт-Петербурге, а также репетиции в рамках подготовки к новой роли.

Директор Театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, в свою очередь, отметил, что в Сети в последнее время возникло немало фейков о смерти артистов — "это ложь, это некрасиво".

Варшавер попросил тех, кто занимается распространением подобных слухов, заняться делом, "которое могло бы вас украшать", и отстать от талантливых людей, сообщает ТАСС.

Александр Збруев является одним из ведущих артистов Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Он также широко известен ролями в кино и на телевидении, в том числе в картине "Два билета на дневной сеанс" и многосерийном фильме "Большая перемена".

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Александр Збруев
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