ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сербия опровергла введение санкций против России

19:38
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Сербский президент напомнил позицию Белграда

Сербские власти не вводили никаких рестрикций в отношении Российской Федерации. Это в пятницу, 23 сентября, подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.
Bloomberg раскрыл подробности новых санкций ЕС против России

Политик дал комментарий перед встречей с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Вучич отметил, что со стороны Сербии в адрес России "до сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", сообщает ТАСС.

Ранее Вучич рассказывал, что Сербию пытаются подтолкнуть к введению антироссийских санкций. Однако политик напомнил о традиционных отношениях с нашей страной, а также о своей особой позиции в отношении России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.