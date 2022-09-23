Сербия опровергла введение санкций против России

Сербский президент напомнил позицию Белграда

Сербские власти не вводили никаких рестрикций в отношении Российской Федерации. Это в пятницу, 23 сентября, подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.

Политик дал комментарий перед встречей с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Вучич отметил, что со стороны Сербии в адрес России "до сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", сообщает ТАСС.

Ранее Вучич рассказывал, что Сербию пытаются подтолкнуть к введению антироссийских санкций. Однако политик напомнил о традиционных отношениях с нашей страной, а также о своей особой позиции в отношении России.

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