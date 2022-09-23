В Москве для удобства жителей откроют временные пункты мобилизации

В частности, в Дарвиновском музее и Театре Виктюка

В Москве откроют временные пункты мобилизации, что поможет обеспечить комфортные условия как для мобилизованных, так и для тех, кто проживает в непосредственной близости от действующих военкоматов, передает АГН "Москва".

"Временные пункты мобилизации будут открыты в подходящих для этого помещениях в таких городских учреждениях, как Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка и Музей героев России и Советского Союза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выбор мест обусловлен наличием всех необходимых условий для удобного пребывания в нем посетителей, их транспортной доступности и с учетом близости к уже работающим военкоматам.

"Также для удобства мобилизованных будет организован транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации, - также сказано в тексте.

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