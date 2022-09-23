Тарифы ЖКХ для россиян проиндексируют с 1 декабря

Индексацию перенесли с 1 июля 2023 года

Российское правительство приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказали в Министерстве экономического развития России.

В ведомстве уточнили, что предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.

В частности, индексация тарифов на газ и для промышленности, и для населения с 1 декабря 2022 года составит 8,5%. Тарифы для сетевых компаний с 1 декабря повысят на 9%, индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 декабря также составит 9%.

Подчеркивается, что следующая индексация тарифов ЖКХ будет осуществляться только 1 июля 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для жителей и бизнеса России необходимо установить понятную, прозрачную систему тарифов на услуги ЖКХ. Выполнение этой задачи должно быть предусмотрено в программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, разрабатываемой по поручению президента.

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