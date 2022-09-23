Австрия больше не может поддерживать беженцев

Свободных мест скоро не останется

Управляющий директор федерального агентства Австрии по поддержке беженцев Андреас Ахрайнер заявил в интервью изданию Kleine Zeitung, что возможности его ведомства исчерпаны.

"Конечно, мы находимся в процессе поиска альтернативных помещений. Но это не может быть ответом в долгосрочной перспективе", - добавил спикер.

По его словам, вскоре свободных мест в пунктах приема и размещения беженцев просто не останется.

"Движения беженцев всегда приходят волнами. Когда меняются такие условия, как безопасность, снабжение или температура, люди отправляются в путь. Я вижу в этом большой вызов", - отметил также Ахрайнер.

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