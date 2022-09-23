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Финляндия раскрыла детали новых въездных ограничений для россиян

20:20
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Новые меры дополнят введенные ранее визовые ограничения

Власти Финляндии запретят гражданам России въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.
Список стран, которые запретили или усложнили въезд россиянам

По словам Хаависто, границы Финляндии закроются для всех россиян, путешествующих в качестве туристов. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран.

Вместе с тем сохранится возможность въехать в Финляндию у россиян, которые едут работать, учиться или посещать родственников.

Также Хаависто уточнил, что Финляндия не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища, сообщает ТАСС.

Ранее официальный Хельсинки объявил о принятии принципиального решения об ограничении въезда в страну граждан России и выдачи им виз, поскольку Финляндия считает оптимальным действовать в соответствии с общей линией Евросоюза в вопросе виз для россиян.

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